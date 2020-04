Condividi Pin 2 Condivisioni

In una diretta vengono anche chiarite le situazioni riguardo l’Ospedale e i buoni Spesa

Civitavecchia, Tedesco: “Troppa gente in giro, prolungate le ordinanze restrittive”

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, è intervenuto in una diretta social, bacchettando i suoi cittadini che continuano ad andare in giro nonostante i divieti. Proprio per questo il primo cittadino ha ritenuto opportuno prolungare le ordinanze di chiusura della marina e degli accessi al mare e di divieto di attività motorie fino alla fine del lockdown.

Nel corso della diretta, Tedesco ha lasciato spazio al consigliere Carlo Tarantino e al vicesindaco Massimiliano Grasso, che hanno parlato rispettivamente della situazione in cui versa attualmente l’Ospedale San Paolo e delle modalità con cui poter usufruire dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà:

🔴 #CORONAVIRUS – MESSAGGIO AI CITTADINI N. 13TROPPA GENTE IN GIRO‼️ Rinnovate le Ordinanze restrittive per attività… Gepostet von Sindaco Ernesto Tedesco am Samstag, 4. April 2020

Di Alessandro Ferri