Condividi Pin 9 Condivisioni

In azione le forze dell’ordine per verificare il rispetto del provvedimento

Civitavecchia, Tedesco revoca ordinanza: non consentite le attività ludiche e ricreative

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, revoca la propria ordinanza n. 132 del 3 aprile 2020, ovvero non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.

Si può uscire con l’animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, solo se effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purché trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza.

Tedesco raccomanda alle Forze dell’ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto delle presente ordinanza.