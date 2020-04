Condividi Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino illustra le sue paure per la riapertura

Civitavecchia, Tedesco lancia un appello: “Usate la testa”

Civitavecchia, con il suo importante porto, la stazione, gli insediamenti energetici, l’essere riferimento dei paesi del comprensorio, è sempre stata crocevia e terra di passaggio per migliaia di persone. È uno dei motivi che mi aveva spinto, tra i primi comuni, ad emanare un’ordinanza più restrittiva rispetto al DPCM governativo.

Devo riconoscere che tutti, a parte pochi casi isolati, con grande SENSO CIVICO, avete mantenuto un comportamento irreprensibile, rispettando tutte le precauzioni e le norme.

Ringrazio in particolare i nostri GIOVANI, che nonostante la naturale voglia di divertimento, hanno dimostrato una maturità e una ragionevolezza encomiabili.

Questa saggezza, unita al contenimento della diffusione del contagio in cluster isolati, mi ha spinto nei giorni scorsi a revocare la suddetta ordinanza ma, già da ieri, mi segnalano che molti hanno interpretato male questo gesto di fiducia: NON È UN ROMPETE LE RIGHE‼️

⚠️ IL DPCM DEL 10 APRILE (ancora in vigore) permette, se necessario, ai cittadini di uscire per fare attività motoria e sportiva NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE.

Questo non significa che potete stare tutto il giorno in giro, né che potete andare a zonzo per la città, né che potete riunire le classiche, e molto civitavecchiesi, comitive.

❗️ CERTO, CAPISCO CHE NON È FACILE

🌞 L’estate, con i suoi colori, i suoi suoni, i suoi odori, comincia a fare capolino, grazie alla complicità delle belle giornate di sole che il tempo ci sta offrendo.

🌊 Noi civitavecchiesi poi, abbiamo la fortuna di avere un waterfront straordinario che ci regala tramonti incredibili, un mare dalle nuance uniche, degli scorci suggestivi e rilassanti.

🚣‍♀️ D’altronde siamo gente di mare, ospitali, amiconi, ci piace vivere all’aria aperta e chiacchierare amabilmente mentre ammiriamo il panorama.

SI LO SO NON È FACILE MA DOBBIAMO RESTARE A CASA❗️

👉🏼 SEGUITE QUESTI SEMPLICI PRINCIPI DI PRECAUZIONE

1. Uscite solo per andare al lavoro, motivi di salute, fare la spesa (non tutti i giorni però)

2. Uscite per fare attività motoria UNA SOLA VOLTA per il tempo necessario (non tutto il giorno) e restate nei pressi di casa, magari negli orari meno affollati, tipo la mattina presto

3. Non fermatevi a chiacchierare e MANTENETE SEMPRE LA DISTANZA di almeno 1-1,5 metri dagli altri

4. Indossate i dispositivi di protezione, lavate spesso le mani e il viso, igienizzate gli ambienti in cui vivete

La FASE 2, che a piccoli passi ci riporterà verso la strada della normalità, è incentrata sulla RESPONSABILIZZAZIONE DEI CITTADINI. Più di mille ordinanze e altrettante sanzioni può il SENSO CIVICO del singolo.

Cari concittadini, mi appello a voi, dimostrate maturità e buon senso, il vostro piccolo sacrificio è necessario per salvare delle vite e per lasciarci (con difficoltà e pazienza) alle spalle questa tragedia.

Torneremo a vivere il nostro rapporto simbiotico con il mare, dipende solo da noi.

🙏 GRAZIE E, USATE LA TESTA !

👉🏼 Diffondete l’appello per favore!