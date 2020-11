Share Pin 8 Condivisioni

La procura di Civitavecchia ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato

Civitavecchia, tamponi falsi: ottenuto il giudizio immediato –

Giudizio immediato per la vergognosa vicenda dei falsi tamponi effettuati dall’infermiera del San Paolo di Civitavecchia e dal suo compagno.

La procura di Civitavecchia ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il reato compiuto ai danni della cittadinanza, già provata dall’epidemia in atto. La direzione strategica della Asl Roma 4 oltre a ribadire che si è trattato di un gesto isolato di persone senza scrupoli che non deve ledere l’immagine degli operatori sanitari che lavorano con passione e dedizione da sempre nell’azienda sanitaria, informa che si costituirà parte civile.