Share Pin 1 Condivisioni

Con lo slogan “Studenti contro il razzismo e la violenza” si vuole mostrare solidarietà al ragazzo civitavecchiese vittima di aggressione a causa del suo colore della pelle

Civitavecchia: studenti contro i fenomeni di discriminazione razziale –

Riceviamo e pubblichiamo –

Civitavecchia: studenti contro i fenomeni di discriminazione razziale

Nella giornata di lunedì 23 marzo, gli studenti e le studentesse di Civitavecchia parteciperanno ad una foto-petizione, inserendo nei loro profili social personali, delle immagini per protestare e per contrastare i fenomeni di discriminazione razziale che ancora avvengono nel nostro territorio.

Con lo slogan “studenti contro il razzismo e la violenza” si vuole mostrare solidarietà verso il giovane ragazzo Civitavecchiese da poco vittima di aggressione a causa del suo colore della pelle.

Il giovane avrebbe ricevuto, oltre che gravi lesioni, anche degli insulti razzisti dal suo aggressore: frasi come “tornatene a casa negro” e continuando con minacce ed intimidazioni: “se vai a denunciare tutto ai carabinieri ti rispedisco al tuo paese”.

Gli studenti e le studentesse, stanch* di fenomeni di questo tipo decidono quindi di farsi sentire, questa volta tramite un’azione social.

“Non siamo dispost* ad assistere in silenzio, non chiuderemo gli occhi davanti ad una violenza che porta la firma di una società ancora oggi razzista e violenta. Questa non è una semplice aggressione, ma un vero e proprio episodio di razzismo avvenuto nella nostra città, sotto i nostri occhi.

È dunque nostro dovere farci sentire, urlare e denunciare chi ancora oggi calpesta i diritti umani sentendosi in diritto di poter agire in questo modo.

È impensabile dover ancora lottare per questi diritti, ma non ci tiriamo indietro, siamo pronti ad usare le nostre voci.”

(torna a Baraondanews)