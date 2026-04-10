Soccorsa con autoscala e trasferita in sicurezza al personale sanitario del 118

Civitavecchia, soccorso in via Padri Domenicani: intervento dei Vigili del Fuoco per una donna ferita in casa –

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Padri Domenicani a seguito di una richiesta di soccorso per una donna caduta all’interno della propria abitazione.

Sul posto è giunto l’equipaggio della squadra 17A, che ha immediatamente valutato la situazione riscontrando difficoltà nel mobilizzare l’infortunata attraverso i normali percorsi interni dell’edificio. Per questo motivo si è reso necessario richiedere il supporto dell’autoscala AS17.

Il responsabile delle operazioni di soccorso ha quindi disposto il recupero della donna direttamente tramite il cestello dell’autoscala, permettendo un trasporto in barella più sicuro ed efficace. Una volta raggiunto il piano stradale, la signora è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul posto.

L’intervento, condotto con professionalità e tempestività dagli uomini della Bonifazi, ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza la persona ferita, evitando ulteriori complicazioni.