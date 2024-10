L’uomo è stato estratto dalle lamiere della propria auto dai Vigili del Fuoco ed è stato affidato al 118

Civitavecchia, perde il controllo e finisce sulle auto in sosta –

Questa mattina alle ore 12 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incidente stradale.

Precisamente in via Palmiro Togliatti, una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo urtando delle macchine parcheggiate fino a terminare la corsa a lato strada contro il raccoglitore degli abiti usati.

I Vvf, arrivati immediatamente sul posto hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto che in seguito lo ha trasportato al civico ospedale di Civitavecchia.

Successivamente gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza l’auto e la zona circostante. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti del caso.