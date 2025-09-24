Code e rallentamenti in direzione Santa Marinella

Civitavecchia, per incidente su Via Aurelia traffico deviato su San Gordiano –

Un incidente ha provocato la chiusura di un tratto dell’Aurelia all’altezza di Civitavecchia, creando forti disagi alla viabilità. Le dinamiche del sinistro non sono ancora state chiarite, ma la carreggiata è stata interdetta per consentire i rilievi e garantire la sicurezza.

Il traffico diretto verso Santa Marinella è stato deviato su San Gordiano, con conseguenti rallentamenti e lunghi incolonnamenti. Le arterie secondarie, utilizzate come percorsi alternativi, si sono presto congestionate, rendendo difficili gli spostamenti per automobili e mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i servizi Ares 118.