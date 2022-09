Civitavecchia: ordinanza di non potabilità per la fontanella di via Fontanatetta

L’ordinanza riguarda anche la zona circostante la fontanella stessa

Il sindaco di Civitavecchia comunica di aver emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua erogata dalla fontanella sita in via Fontanatetta a causa di parametri valori coliformi non conformi ai termini di legge, comunicati da Asl Rm 4 a seguito delle analisi effettuate da Arpa Lazio su un campione d’acqua prelevato in data 30 agosto 2022. L’ordinanza riguarda anche la zona circostante la fontanella stessa. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco ordina alla Acea Ato 2 spa, gestore del Servizio idrico del Comune di Civitavecchia, di adottare provvedimenti immediati per far rientrare i parametri coinvolti.