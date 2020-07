Condividi Pin 0 Condivisioni

“Effettuati i tamponi, 70 sono negativi”

Civitavecchia nuovo positivo al Covid in un reparto, la ASL: “adottate tutte le procedure di sicurezza” – la nota della ASL:

In merito alla preoccupazione riguardo il reparto di medicina del San Paolo di Civitavecchia, dove ieri è stato evidenziato un caso di positività di un operatore sanitario, la Asl Roma 4 specifica che si è già provveduto nella giornata di ieri ad effettuare i tamponi a tutto il personale e ai pazienti.

I ricoveri e le dimissioni sono stati momentaneamente sospesi, in attesa di ricevere l’esito di tutti i tamponi. In data odierna sono pervenuti 70 tamponi negativi, e si attende l’esito degli altri 30. La Asl specifica che sono state adottate tutte le procedure di sicurezza come da protocollo, e che tutti gli operatori sanitari hanno indossato in questi giorni in DPI in modo corretto e che si effettuano di routine le sanificazioni e le disinfezioni per annullare il rischio di contagio.