Civitavecchia, “movida” ancora nel mirino della Polizia

Numerosi controlli agli esercizi commerciali e agli avventori da parte della Polizia per garantire la sicurezza della movida

Sono proseguiti anche nell’ultimo fine settimana i controlli da parte della Polizia di Stato nella zona della “Movida” civitavecchiese.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, unitamente ai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, hanno presidiato la zona effettuando numerosi controlli agli esercizi commerciali ed agli avventori al fine di garantire la sicurezza della “movida” ed il rispetto delle norme sui divieti e limita di vendita di bevande alcoliche.

Nell’ambito dei servizi sono state controllate oltre 120 persone e 80 veicoli.

Nel corso della notte, gli agenti sono prontamente intervenuti in Piazza Saffi per sedare una lite a calci e pugni tra avventori di un locale posto nelle vicinanze che poteva trasformarsi in una pericolosa rissa.

Sono state elevate varie sanzioni amministrative agli esercenti che non hanno rispettato l’ordinanza del Sindaco sui divieti e limiti di vendita di bevande alcoliche.

Al riguardo si rammenta che:

dalle 2.00 vi è il divieto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie e contenitori di vetro;

dalle 24.00 è vietata la somministrazione ed il consumo delle bevande alcoliche nelle aree pubbliche compreso i dehors dei locali (salvo che siano strutture fisse inamovibili): da quell’ora il consumo di bevande alcoliche per legge è consentito solo all’interno dei locali pubblici muniti di licenza di somministrazioni e delle loro pertinenze ;

dalle ore 1.30 termina la somministrazione delle bevande alcoliche anche all’interno dei locali autorizzati.