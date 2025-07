Il soggetto è stato prontamente bloccato e disarmato grazie alla tempestività del militare non in servizio transisato sul luogo casualmente

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno deferito in stato di libertà un cittadino di nazionalità romena, 45enne, per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito a seguito della pronta segnalazione del titolare di una pizzeria del centro, che ha richiesto l’intervento di un Carabiniere libero dal servizio, transitato casualmente nei pressi dell’esercizio. Il militare è immediatamente intervenuto sul posto, accertando la presenza di un individuo che, poco prima, aveva minacciato un cliente puntandogli contro un’arma e intimandogli di pagargli la pizza.

Il soggetto è stato prontamente bloccato e disarmato grazie alla tempestività del militare e al successivo intervento della pattuglia di Carabinieri in supporto.

L’arma utilizzata, risultata essere una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.