“La nomina a commissario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, Roberta Angelilli, è una ottima notizia. Il governo Meloni aveva promesso di individuare una figura di spessore per dare seguito alla norma attuativa della legge D’Attis-Battilocchio e l’impegno è stato mantenuto. È stata scelta non una persona calata dall’alto, ma che conosce il territorio e in particolare le dinamiche del phase out dal carbone, che ha seguito da vicino lungo tutto il percorso. Congratulazioni ma soprattutto buon lavoro al commissario Angelilli”.

Civitavecchia, Mari (FDI): “Angelilli figura giusta per guidare la Reindustrializzazione”

Così il consigliere regionale di Fratelli d’italia, Emanuela Mari.