“Presenteremo un’interrogazione consiliare a risposta scritta su quanto sta succedendo”

Civitavecchia, M5S: “L’amministrazione delle non risposte tace sui gravi problemi ai cimiteri” – riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia, M5S: “L’ amministrazione delle non risposte

tace sui gravi problemi ai cimiteri”

“Il nuovo anno inizia così come si era concluso quello vecchio per la politica civitavecchiese: alle domande della società civile il Sindaco e la sua maggioranza semplicemente non rispondono.

Nei giorni scorsi è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica una gravissima carenza circa la tumulazione di defunti, in alcuni casi in ritardo per anche più di un mese. Ciò sarebbe dovuto ad una forte carenza di personale in CSP addetto a questo servizio e sembra spostato all’igiene urbana, dove la nostra amministrazione aveva dato mandato di assumere tramite concorso, annullato dal sindaco il 25 agosto 2019.

Visto che il Sindaco e la sua Giunta non hanno fornito alcuna spiegazione, né sulla gravità della situazione né su come si intende risolverla, preannunciamo che presenteremo un’interrogazione consiliare a risposta scritta su quanto sta succedendo ai cimiteri.

Civitavecchia merita un’amministrazione che amministri, invece di litigare e revocare, ma anche che informi su quanto si stia facendo… Ammesso che qualcosa stiano facendo”.

Così, in una nota, il Gruppo consiliare M5S