Civitavecchia, lunedì 11 agosto sospensione idrica programmata

10 Agosto 2025
Si comunica che, per una sopensione della fornitura idrica, lunedì 11 agosto, dalle ore 07:00 fino alle ore 22:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Civitavecchia.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • zona Borgata Aurelia;
  • zona La Scaglia e via Aurelia Nord;
  • zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
  • zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa);
  • zona Area Portuale;
  • zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo;
  • zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • via Gioacchino Rossini
  • via Niccolò Paganini.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.