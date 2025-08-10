Civitavecchia, lunedì 11 agosto sospensione idrica programmata

Si comunica che, per una sopensione della fornitura idrica, lunedì 11 agosto, dalle ore 07:00 fino alle ore 22:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- zona Borgata Aurelia;
- zona La Scaglia e via Aurelia Nord;
- zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
- zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa);
- zona Area Portuale;
- zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo;
- zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Gioacchino Rossini
- via Niccolò Paganini.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.