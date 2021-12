Civitavecchia: lo Stendhal partecipa “Special Olympics European Basketball Week”

Una bella mattinata di sport amicizia e solidarietà per gli studenti dello Stendhal che hanno partecipato numerosi all’evento organizzato presso la palestra della sede associata Baccelli. Così 25 studenti sono stati coinvolti con grande passione nella XVIII edizione della “Special Olympics European Basketball Week”, appuntamento interamente dedicato alla pallacanestro che si svolge in contemporanea in tutta Europa, grazie al supporto di FIBA ed in partnership con Euroleague Basketball One Team.

La manifestazione europea si concluderà il 6 dicembre con la partecipazione di oltre 25.000 Atleti, con e senza disabilità intellettive, che si ritrovano a giocare insieme. Lo Sport Unificato, attraverso la composizione di squadre composte da giovani con disabilità e non, mira a superare le barriere, instaurare nuove amicizie e creare una società più aperta ed accogliente. “Abbiamo voluto cogliere questa opportunità per far avvicinare i nostri studenti ad uno sport bello e di squadra come il basket facendogli vivere questa esperienza che vede la partecipazione di giovani di tutta Europa.”

Ha spiegato il prof De Siati uno degli animatori di questa iniziativa “per questo voglio ringraziare Riccardo Pieri presidente dell’Asd Re Artù, i responsabili dello Special Olympics Lazio la fiduciaria Coni Stefania Di Iorio e naturalmente la nostra Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti che accoglie sempre con entusiasmo le proposte che vanno nella direzione dell’inclusione e della solidarietà”