Civitavecchia, lavori pubblici. Cantieri in corso a San Liborio e in altri quartieri: sopralluogo dell’assessore D’Ottavio –

Sono in corso i lavori di ripristino della rotonda di via Nuova di San Liborio, dopo la riqualificazione avvenuta nell’area del popoloso quartiere.

La rotatoria consentirà di regolamentare il traffico diretto verso l’incrocio con via Terme di Traiano.

Il punto della situazione è stato fatto da Roberto D’Ottavio: accompagnato dai tecnici, l’Assessore ha effettuato un sopralluogo ad altri cantieri attivi in città: via Carlevaro, via Ponton de Rocchi, via della Madonnella, via Fratelli Cervi e via Rocchi, largo Bolsena.

“E’ importante verificare lo stato di avanzamento dei numerosi lavori in corso, in particolare nelle periferie: il monitoraggio deve essere costante per verificare eventuali criticità dovute alla scarsa disponibilità di materie prime in questa delicata fase per i mercati internazionali”, ha commentato l’Assessore D’Ottavio.