Civitavecchia, la Guardia Costiera a fianco dell’Associazione Caffè Africa per favorire un mare più inclusivo

Civitavecchia, la Guardia Costiera a fianco dell’Associazione Caffè Africa per favorire un mare più inclusivo

La Guardia Costiera continua a supportare l’Associazione Caffe Africa per favorire un mare più inclusivo. Per il secondo anno consecutivo, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, la Guardia Costiera di Civitavecchia ha collaborato con l’Associazione Caffe Africa per sostenere il progetto “Un posto al sole”. L’iniziativa, giunta al sesto anno, offre alle persone con disabilità motoria ed intellettiva grave la possibilità di usufruire di una postazione gratuita (un ombrellone e due lettini), tramite prenotazione telefonica, secondo i tempi e le modalità previsti da uno specifico regolamento.

La Direzione Marittima del Lazio, attraverso i propri Comandi, ha contribuito a diffondere il contenuto dell’iniziativa sul territorio, che è stata accolta da molte strutture. È possibile consultare l’elenco degli stabilimenti aderenti, che coprono il tratto di costa laziale da Pescia Romana (VT) sino a Gaeta (LT), tramite la mappa pubblicata sui social network e la divulgazione tra varie associazioni.

Il Capitano di Vascello Michele Castaldo ha dichiarato: “Constatiamo che il numero di stabilimenti aderenti all’iniziativa è aumentato rispetto al 2024, arrivando a 48 strutture distribuite in 14 località. La Regione Lazio ha valorizzato il progetto con il proprio patrocinio. Auspichiamo che questa iniziativa possa diffondersi ulteriormente in futuro.”