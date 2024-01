Civitavecchia, la consigliera Pepe: “Bonus Bebè, cresce il sostegno dell’Amministrazione Tedesco alle famiglie” –

Civitavecchia, la consigliera Pepe: “Bonus Bebè, cresce il sostegno dell’Amministrazione Tedesco alle famiglie”

Più aiuti alle famiglie con figli e più famiglie da aiutare. Queste le novità nel nuovo l’Avviso pubblico dell’Amministrazione Tedesco, per la concessione di un contributo economico una tantum denominato “Contributo alla natalità anno 2023”, per aiutare le famiglie con minori attraverso il sostegno alla genitorialità.

«Da anni, ormai, le dimensioni della denatalità hanno raggiunto livelli catastrofici. Anche a Civitavecchia registriamo un drastico calo delle nascite» ha dichiarato la consigliera Elisa Pepe, promotrice a suo tempo del Bonus, «e sappiamo tutti che senza bambini non c’è futuro. Per questo anche quest’anno abbiamo deliberato un incentivo alla genitorialità, alzando ancora l’ISEE minimo. Il Governo si sta muovendo in questa direzione, ma nel frattempo anche noi, per quanto è nelle nostre disponibilità, continuiamo a fare il possibile per sostenere le famiglie».

Non solo: il contributo per ogni famiglia richiedente quest’anno è saluto a 300 euro.

Ecco i requisiti necessari: essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno, residenti nel territorio di Civitavecchia; avere un ISEE minorenni, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di importo non superiore ad euro 25mila; in caso di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, il contributo potrà essere richiesto solamente dal genitore affidatario; nel caso in cui i genitori siano separati la domanda potrà essere presentata dal genitore nel cui nucleo familiare risiede il minore; la domanda deve essere presentata solo per i minori nati nell’anno 2023 e residenti a Civitavecchia oppure per i minori che a seguito dell’adozione o dell’affidamento sono stati inseriti nel nucleo familiare nell’anno 2023.

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 marzo 2024 compilando il modulo disponibile (insieme a tutte le specifiche del caso) nel sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it accedendo dalle finestre di “InformaComune” o di “Avvisi pubblici”.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle 12,00 al numero 0766 590792.