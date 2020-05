Condividi Pin 1 Condivisioni

Solo l’intervento della polizia ha sedato i malumori

Civitavecchia, la banca finisce i contanti e scoppia la furia dei clienti

Cose che capitano in tempi di pandemia: a Civitavecchia, come riporta Il Messaggero, la filiale Unicredit di Largo Cavour si è trovata a non avere disponibilità di contanti, a causa forse dell’eccessiva richiesta e del razionamento della consegna di contante da parte dei portavalori.

A quel punto, comunicata la brutta notizia, è nata una mini rivolta popolare, sedata solo dall’intervento di una pattuglia della Polizia, che, riportata la calma, ha fatto sì che venisse spiegato il disservizio.