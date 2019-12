Condividi Pin 3 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia

Civitavecchia, intervento dei Vigili dei Fuoco in Zona S.Liborio – Alle ore 14.30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in via Specchi, 2 zona S.Liborio per incendio abitazione. All’arrivo sul posto i VVF hanno constatato un’importante presenza di fiamme e fumi, sul balcone di un’abitazione posta al terzo piano dello stabile in indirizzo. Gli abitanti del condominio, spaventati dall’evento, erano già tutti scesi in strada. In strada anche l’anziana donna proprietaria della casa, allertata e fatta scendere da un vicino. I VVF hanno raggiunto l’appartamento sia attraverso le scale condominiali, che con l’ausilio dell’autoscala direttamente sul balcone. Il tempestivo intervento dei VVF Ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della casa e dello stabile (la porta finestra del balcone stava già bruciando). In seguito allo spegnimento hanno provveduto all’evacuazione dei fumi, prodotti dalla combustione, che oltre ad essersi propagati in casa, avevano invaso anche il vano scale condominiale. Successivamente hanno fatto rientrare gli altri condomini presso le proprie abitazioni. Molto spavento ma nessun ferito. Le fiamme hanno probabilmente avuto origine da un elettrodomestico al momento presente sul balcone e si sono subito propagate ad alcuni arredi e suppellettili presenti sul terrazzo. Nessun danno strutturale.

