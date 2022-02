Civitavecchia, interruzione idrica in diverse zone della città: lavori programmati di notte per ridurre al minimo i disagi –

Civitavecchia, interruzione idrica in diverse zone della città: lavori programmati di notte per ridurre al minimo i disagi

“Per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia. I lavori verranno però effettuati in orario notturno, per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza.”

Lo dichiara in una nota il Comune di Civitavecchia, affermando inoltre:

“Di conseguenza Acea Ato 2, in qualità di servizio idrico, ha comunicato che dalle ore 21 di martedì 15 febbraio alle ore 5 di mercoledì 16 febbraio si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via Felice Tazini; Via Immacolata; Via Braccianese Claudia (da via Felice Tazini a Via Punto Franco); Via Punto Franco Calata della Rocca; Via Gaspare Pecorelli; Via Isonzo; Via Roma; Via Bixio; Via delle Terme di Traiano (da Via immacolata a Via Roma); Viale Matteotti Strada Mediana; Via Rodi; Via Lepanto; Via Morandi; Via D’azeglio; Viale Baccelli; Via Montanucci (da Viale Baccelli a Via Orti); Viale Palmiro Togliatti; Via Benci E Gatti; Largo Acquaroni; Via Crispi; Via Aurelia (da Via Isonzo a Via Adriano Novello); Via Calisse; Via Michelangelo; Via Bramante; Via Bandita delle Mortelle (da Via Benedetto Medici a Via Sanzio); Lungomare Ammiraglio Thaon de Revel; Via Borgo Odescalchi; Via Sabatini; Via Adige; Viale Sandro Pertini; Via De Gasperi; Via Lucania; Via Liguria; Viale Lazio; Via delle Verbene; Via Tiro a Segno; Via dei Platani; Via delle Azalee; Via delle Sterlizie; Via San Gordiano; Via Rose; Via dei Gerani; Via Ortenzie; Via Girasoli; Via dei Gladioli; Viale Adriano Novello; Via del Casaletto Rosso (da Via San Gordiano a Via dei Gelsomini); Via Maestrale; Via Ferdinando d’Avenia; Via Vincenzo Amore; Via Ezio Maroncelli; Via Libeccio Via Tramontana.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 21:00 di martedì 15 febbraio alle ore 05:00 di mercoledì 16 febbraio 2022 Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in Via Morandi (Parco Martiri delle Foibe, zona Uliveto) e Via Papacchini (fronte supermercato Conad Il Mare). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.”