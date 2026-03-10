Civitavecchia, incendio in via Bramante: muore una donna

Salvata un’altra persona rifugiatasi in terrazza

Paura nel pomeriggio in via Bramante, dove un importante incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina ha richiesto il massiccio intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando sul posto sono arrivati gli uomini della Bonifazi coadiuvati dall’equipaggio della 26A di Cerveteri, impegnati da subito nelle operazioni di spegnimento e nella ricerca di eventuali persone all’interno dello stabile. Una parte della squadra ha inoltre provveduto alla ventilazione forzata del vano scale, per liberarlo rapidamente dai fumi tossici e mettere in sicurezza l’area.

Durante le operazioni, mentre le fiamme erano ormai quasi completamente sotto controllo, i Vigili del fuoco hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno dell’appartamento.

Un’altra signora è stata invece tratta in salvo con l’ausilio dell’autoscala dopo essersi rifugiata in terrazza per sfuggire al fumo e al fuoco. Complessivamente tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto insieme alle forze dell’ordine. Un carabinieri libero dal servizio ha aiutato ad uscire dalla palazzina due ragazze residenti nell’appartamento coinvolto.

La rapidità dell’intervento ha evitato che il rogo si propagasse agli appartamenti adiacenti. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio, attualmente in corso di accertamento.