Civitavecchia, il Sindaco Tedesco: “Un tocco di colore in via Trieste”

“Un tocco di colore in Via Trieste! Iniziamo così il percorso di valorizzazione del centro storico da una strada un po’ troppo trascurata. Un percorso graduale sul quale l’amministrazione punta e che intende portare a termine.

Iniziamo con il giallo per ricordare la giornata di domani. Un omaggio ad una ricorrenza che deve farci riflettere sul ruolo fondamentale della donna e sulla inderogabile necessità di un rispetto troppo spesso dimenticato.

Iniziamo con il giallo , colore vivo, anche per un segno di speranza in un momento difficile come questo! Ringrazio la consigliera Elisa Pepe e l’assessore Emanuela Di Paolo che con gli uffici hanno concretizzato un’idea semplice, ma di grande effetto e impatto!”

Lo scrive il Sindaco Tedesco in un post social.