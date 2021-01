Share Pin 2 Condivisioni

Il disagio dei suoi studenti per il dover rinunciare al contatto diretto per tanto tempo ha aperto un dibattito nato da un post sui social network

Civitavecchia, il post dell’insegnante diventa virale in Italia –

Sara Bartolomeo

“Mi sono sentita in colpa perché in questi mesi ho pensato solo a portare avanti il programma e ad avere valutazioni”

Sono le parole di Sara Bartolomeo, professoressa di Storia e filosofia al liceo Guglielmotti di Civitavecchia.

“Ho chiuso il canale dell’empatia, tutta concentrata sulla ‘bella figura’ da fare con il ministero perché non si dica che in DaD si perde tempo”!

Un messaggio, quello dell’insegnante trentanovenne, che ha fatto il giro della Rete diventando virale e che l’ha portata sulle pagine dei giornali nazionali ed ospite in televisione.

Il suo post su Facebook ha superato gli 83 mila like ed è stato condiviso più di 68 mila volte.

Quella che era una normale lezione in DaD si è tramutata in un’occasione per capire il grave disagio che stanno vivendo i giovani studenti costretti a rinunciare ai rapporti umani della didattica in presenza.

La mancanza di contatto diretto, il non potersi guardare negli occhi, capirsi da un semplice gesto, sono diventate assenze pesanti.

La Professoressa Bartolomeo ha così deciso di condivide su Internet questo momento con i suoi studenti che si è trasformato in una occasione di riflessione che ha coinvolto tutta Italia.