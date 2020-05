Condividi Pin 1 Condivisioni

Lavori urgenti da parte di Acea alle tubazioni in uscita dall’impianto Montanucci

Civitavecchia: il 22 maggio disagi idrici in diverse zone della città-

Riceviamo e pubblichiamo –

Il Gestore del Servizio Idrico di Civitavecchia, ACEA ATO2 s.p.a. in data odierna con nota p.e.c. ha comunicato quanto segue:

Per poter eseguire dei lavori urgenti ed improrogabili, in corrispondenza delle tubazioni in uscita dall’impianto Montanucci che genereranno l’interruzione del flusso idrico e possibili basse pressioni alle utenze alimentate dal suddetto serbatoio.

Tali attività si rendono necessarie all’ottimizzazione della gestione idraulica della rete e dell’esercizio funzionale di quest’ultima.Per questi motivi, il giorno 22/05/2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.30, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle zone:

Zona Campo dell’Oro – Zona San Gordiano – Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con Via dell’Immacolata – Via Bandita delle Mortelle da Via dei Colli a Via Aurelia e annesse vie limitrofe.



L’ACEA, per alleviare il disagio, ha predisposto un servizio sostitutivo con due autobotti in stazionamento a Via Morandi (Parco Uliveto) e Via Papacchini (fronte supermercato).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.



Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde ACEA 800 130 335.ACEA provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito web e affissione cartelli.