Civitavecchia: i Vigili del Fuoco soccorrono un cucciolo di gatto in pericolo –

Questa mattina alle 10.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso la Repubblica dei Ragazzi a Civitavecchia per un’operazione di soccorso “classica”. Un cucciolo di gatto si era arrampicato in cima a un pino marittimo e non riusciva più a scendere. La squadra della caserma Bonifazi ha prontamente inviato l’autoscala AS17. Una volta posizionato il mezzo, gli operatori hanno raggiunto e messo in sicurezza l’animale, riportandolo a terra senza incidenti. Il felino, in ottime condizioni, è stato riconsegnato al personale della struttura, garantendo così la sicurezza di tutti.