Il racconto della manifestazione

Civitavecchia, grande successo per la seconda edizione del “Dancing in the Clauds” – La seconda edizione di Dancing in the Clauds è stata piacevole serata di arte, tra musica, danza e performance, tutto esaurito la sala ennio morricone della cittadella della musica di Civitavecchia. La serata condotta da Claudia Crostella ha visto salire sul palco la compagnia “Gli Argonauti”, i cantanti Francesca borrelli, Piro, il gruppo “Gli Imbucati alla Festa”, Elisa Viscarelli al piano e le farfalline dell As Gin, e la voce di Enrico Maria Falconi. Premiati durante la serata la famiglia Sacco, l’Asl Roma 4 e il comune di Civitavecchia nella figura del sindaco Ernesto Tedesco, presenti in sala diverse autorità cittadine tra cui L’onorevole Battilocchio, il presidente della cassa di risparmio di Civitavecchia Saracco e le associazioni Andos e Avis. Soddisfatti ed emozionati gli organizzatori Tiziano Leonardi, Marco Cucinotta, Sharon di Gennaro, Deborah Solari e Simone Calcagno, che hanno presentato ufficialmente l’associazione e che devolveranno il ricavato della serata a diversi progetti toccando il tema della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno.

