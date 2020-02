Civitavecchia, grande successo per il Festival di San Romolo

Condividi Pin 4 Condivisioni

Teatro Traiano gremito e tanta buona musica sul palco civitavecchiese. Ad aggiudicarsi la seconda edizione gli “Imbucati alla Festa”

Un teatro Traiano gremito, tanti applausi e soprattutto tanta buona musica arrivata al cuore dei presenti che ha scaldato una serata davvero emozionante.

La seconda edizione del Festival di San Romolo, a ben sette anni di distanza dalla sua prima edizione, si può definire un vero e proprio successo di pubblico e artisti.

Dodici i gruppi musicali che ieri sera hanno calcato il palco del teatro Traiano per dare nuova vita ai successi che hanno partecipato nel corso degli anni, al Festival di Sanremo.

Un evento non solo di musica e per la musica, dove i gruppi del territorio hanno avuto la possibilità di confrontarsi e sfidarsi a suon di note.

Un evento benefico che ha devoluto l’incasso all’associazione SpazioEira che ha lo scopo di offrire ai ragazzi con autismo e disabilità occasioni di inclusione e agli studenti delle scuole superiori l’esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata.

Gli operatori di SpazioEira lavorano infatti quotidianamente per creare gruppi di sostenitori che accompagnino nel tempo, con continuità e possibilità di programmazione dei servizi, progetti di inclusione e autonomia, volti a migliorare la vita delle tante, troppe famiglie che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno.

Ragazzi che ieri sera, senza alcuna inibizione, hanno mostrato al pubblico del Traiano le loro capacità, cosa l’inclusione sociale, e l’attività dell’associazione, riescono a fare per loro.

Uno spettacolo, quello di ieri sera, che ha fatto cantare e soprattutto divertire il pubblico anche grazie alla grande capacità di Leonardo Decarli, noto blogger, youtuber, conduttore e celebre attore del mondo dello spettacolo contemporaneo, e alla sua partner di scena Eleonora Piermarocchi.

Tra uno scheck e l’altro, un cambio di palco e l’altro, i due presentatori della serata hanno fatto sicuramente la loro parte, rendendo la serata fluida e divertente al tempo stesso.

Una serata impegnativa per la giuria che alla fine ha dovuto scegliere, tra i 12 presenti, i tre vincitori.

Ad aggiudicarsi la seconda edizione del Festival Gli imbucati alla festa, vincitori anche del premio della critica.

A salire con loro al podio, conquistando la medaglia d’argento, la Centrale Sound System. Terzo posto per The Karin Hellies (che ha conquistato anche il terzo posto per il premio della critica).

Secondo classificato, invece, per il premio della critica, Luca Carrubba.

Spazio, anche, durante la serata per uno degli storici gruppi civitavecchiesi che ha annunciato un suo prossimo ritorno “sui grandi schermi”, i Rivolta; e per i magnifici bambini del coro bimbi di Civitavecchia diretto da Laura Gurrado.

Soddisfatti gli organizzatori dell’evento, Luca Grossi, Valerio Madrici, Alberto Feuli, Giordano Tricamo, la presidente dello spazio Eira Viviana Astuti e la presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco che ha reso possibile l’evento grazie al suo prezioso contributo. Come soddisfatti sono stati anche i rappresentanti delle istituzioni, in primis il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il presidente del consiglio Emanuela Mari e l’assessore alle politiche sociali, Alessandra Riccetti che oltre ad elogiare la grande serata di solidarietà e di buona musica fatta entrare tra le mura del Traiano, hanno teso la mano affinché il Festival di San Romolo possa continuare a vivere, senza dover attendere altri sette anni, prima di una sua terza edizione.