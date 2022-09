Le domande si potranno inviare a decorrere dalle 8 del 23 settembre e dovranno pervenire entro le 12 del 24 settembre, esclusivamente online

Civitavecchia: gli assegni di cura per le persone non autosufficienti –

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è stato pubblicato un Avviso Pubblico per «l’attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità, mediante l’erogazione di un contributo economico denominato “Assegno di cura”» attraverso l’assistenza domiciliare diretta o indiretta. Si tratta di un contributo il cui importo può variare da euro 100,00 ad euro 600,00 in base alla condizione economica e sanitaria del richiedente.

Possono accedervi le persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) che presentino un ISEE inferiore o pari ad euro 20.000,00, che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare, inserimento presso centri diurni o residenziali finanziati con risorse comunali o distrettuali, contributi per la disabilità gravissima, contributi per persone affette da Alzheimer, ecc.).

L’Assegno di cura è riservato esclusivamente a “soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti”, “soggetti temporaneamente non autosufficienti” e “soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti”.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 8,00 del 23/09/22 ed entro le ore 12,00 del 24/10/22 esclusivamente online. Il richiedente deve essere in possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica (CIE). Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Civitavecchia: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/avvisi-pubblici-2022.