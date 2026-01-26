Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: intervento durato oltre sette ore, nessun ferito

Civitavecchia, due pini crollano su una palazzina –

Dalle ore 21 di ieri sera fino alle 4.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati in un lungo e complesso intervento di soccorso tecnico a seguito del crollo di due alberi di alto fusto.

L’episodio si è verificato in via Apollodoro 57, dove due pini di grandi dimensioni hanno improvvisamente ceduto, probabilmente a causa delle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni, finendo per adagiarsi sulla facciata di una palazzina.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17, che hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza. Le piante sono state progressivamente tagliate e rimosse per evitare ulteriori rischi alla struttura e all’area circostante. L’autoscala ha dovuto operare da via Rutilio Namaziano, traversa adiacente al punto di cedimento, per consentire interventi in sicurezza dall’alto.

Grazie all’accurato lavoro dei Vigili del Fuoco, la palazzina ha riportato soltanto lievi danni strutturali e le condizioni di sicurezza sono state completamente ripristinate. Fortunatamente non si registrano feriti.

Presente anche la Polizia di Stato, che ha provveduto alla gestione della viabilità, alla chiusura temporanea del traffico veicolare e alla rimozione di alcune autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.