Civitavecchia, disservizio a Poggio Capriolo: possibili mancanze di acqua in corso a San Liborio

Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che le avverse condizioni meteorologiche hanno comportato nelle ore scorse l’interruzione della fornitura idrica all’impianto di Poggio Capriolo. Si sono quindi verificati abbassamenti di pressione o mancanze d’acqua nelle zone da esso alimentate: via dell’Orto di Santa Maria, via Falda, via dei Rocchi, via di San Liborio, via Nuova di San Liborio, via Brancato, strada delle Boccelle, via Mercuri, via Renzi, via Navone.Per limitare i disagi è stato predisposto il servizio sostitutivo con autobotte in via dell’Orto di Santa Maria, angolo via Antica di San Liborio. Per eventuali segnalazioni, contattare il numero verde 800.130.335.