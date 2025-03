Civitavecchia, completata la squadra del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia –

Come previsto dallo Statuto del Partito sono stati nominati gli altri cinque membri del consiglio direttivo del circolo “Giorgio Almirante”, che può dunque definirsi completo e pienamente operativo.

Del direttivo locale fanno parte i seguenti membri: Paolo Iarlori (Coordinatore), Claudio La Camera (vice-coordinatore), Vincenzo Palombo (vice-coordinatore), Emiliano Alesini (tesoriere), Tiziano Alesini, Luigi Santecchi, Enrico Zappacosta, Attilio Bassetti, Enrico Baldassari, Eugenio Capparella, Dino Cruccas, Fabio Evangelisti, Fabrizio Fiorita, Alessandra Roversi e Francesco Serpa.

Grande soddisfazione espressa dal coordinatore Paolo Iarlori, convinto di un futuro roseo per il partito: «Ringrazio tutti i componenti del coordinamento: siamo una grande squadra! Sono convinto che faremo un ottimo lavoro insieme ai nostri rappresentanti istituzionali, a partire dal capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Grasso, ai consiglieri comunali Simona Galizia e Giancarlo Frascarelli (quest’ultimo anche in veste di consigliere in Città metropolitana) e, ovviamente, ad Emanuela Mari, che è espressione del nostro circolo e ci rappresenta con il fondamentale ruolo di consigliere regionale. Lavoreremo di concerto per costruire i futuri successi del partito sul territorio e per ricostruire e rilanciare, insieme ai nostri alleati, un centrodestra forte».

Inoltre, nei prossimi giorni il nuovo coordinamento locale lancerà l’iniziativa dei dipartimenti tematici, con il coinvolgimento di professionisti e militanti con particolari competenze ed attitudini in determinati settori, come previsto del documento programmatico presentato da Paolo Iarlori ed approvato all’unanimità lo scorso 8 febbraio in occasione del primo storico congresso cittadino. “I dipartimenti – dichiara Paolo Iarlori – coinvolgeranno anche professionisti ed esperti provenienti dalla società civile per contribuire con nuove idee ed iniziative all’attività politica del partito sul territorio”.