Share Pin 3 Condivisioni

Civitavecchia, ciclomotore a fuoco. Intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di ieri è stato richiesto l’intervento dei VVF per un incendio che ha coinvolto un ciclomotore, in via Lombardia a Civitavecchia.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono recati sul posto con un’autobotte con squadra ridotta (già impegnati nell’incidente stradale al Marangone). Hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi ad alcune autovetture in sosta nelle immediate vicinanze.

foto di repertorio