Civitavecchia, Cacciapuoti: “Lavori straordinari a corso Marconi per far brillare la vetrina della città” –

“Un altro impegno preso dall’Amministrazione Tedesco è stato mantenuto. Procedono i lavori straordinari di pulizia e sabbiatura delle colonne ed il lavaggio dei pavimenti di corso Marconi. Una misura da lungo tempo attesa, resa possibile dalla più ampia riorganizzazione dei servizi messa in atto in queste settimane. Esprimo quindi soddisfazione per aver potuto dare una risposta a tanti cittadini e commercianti che si erano rivolti a me per far tornare all’antico splendore il corso. Oltre al Sindaco Tedesco, ringrazio gli uffici e il dirigente Collia: una delle principali vetrine della città è finalmente tornata a brillare”. Così il consigliere comunale Raffaele Cacciapuoti in una nota.