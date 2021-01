Share Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, auto in fiamme. Sul posto i vigili del fuoco

Poco fa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via G.B. Labat per incendio auto.

La conducente di un’autovettura (tipo SMART), durante la marcia, ha improvvisamente notato del fumo fuoriuscire da vano motore, per cui ha fermato il veicolo distante da altre autovetture in sosta nelle immediate vicinanze ed ha allertato i soccorsi.

I VVF giunti sul posto, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza dell’area. Purtroppo l’autovettura è andata completamente distrutta. Nessun ferito e nessun altro danno.

Sul posto anche la Polizia di Stato.