Civitavecchia apre le porte ai Vigili del Fuoco: il 27 febbraio una giornata storica

CIVITAVECCHIA – Un appuntamento inedito e carico di significato quello che si terrà venerdì 27 febbraio presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Per la prima volta, infatti, il distaccamento cittadino aprirà ufficialmente le proprie porte alla cittadinanza per celebrare la giornata commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale.

Le radici di una missione: il 1939

La scelta della data non è affatto casuale. È stato il Ministero dell’Interno a individuare nel 27 febbraio il giorno simbolo dell’identità dei “pompieri” d’Italia. Proprio in questo giorno, nel 1939, fu emanato il Regio Decreto n. 333, l’atto normativo che unificò i diversi corpi regionali e locali in un’unica, grande struttura nazionale: il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Un invito alla città: tra mezzi e divise

Il Capo Sede e tutto il personale della caserma “Bonifazi” hanno espresso grande orgoglio nel poter condividere questa ricorrenza con i residenti. L’evento rappresenta un’occasione unica per grandi e piccoli di scoprire da vicino il mondo del soccorso tecnico urgente.

I visitatori avranno la possibilità di:

Osservare da vicino le attrezzature d’avanguardia utilizzate negli interventi quotidiani.

Scoprire i mezzi di soccorso che siamo abituati a vedere sfrecciare tra le vie cittadine.

Incontrare gli uomini e le donne che, con dedizione e coraggio, rispondono instancabilmente alle chiamate di emergenza del territorio.

Un legame indissolubile

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un modo per ringraziare la “Bonifazi” per il suo costante lavoro e per riscoprire il valore storico di un’istituzione che da oltre ottant’anni è il punto di riferimento per la sicurezza degli italiani.