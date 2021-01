Share Pin 1 Condivisioni

I lavori partiranno quest’anno e daranno risposte nel medio periodo

Civitavecchia, approvato in giunta il progetto per 400 nuovi loculi

La giunta Tedesco ha approvato giovedì il progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di nuovi 400 loculi al cimitero di via Braccianese Claudia, come riportato nel vigente piano delle opere triennali.

I lavori partiranno nel corso del corrente anno e daranno risposte alle esigenze della città nel medio periodo. Per far fronte alla situazione nell’immediato, il Sindaco potrà procedere con ordinanza per le aree che possono essere oggetto di nuove ed ulteriori estumulazioni in modo da decongestionare il servizio, fino a che non saranno disponibili i nuovi edifici adibiti a loculi.

In tal senso, si attende soltanto la individuazione di tali spazi ad opera di Csp.

