L’assessore ai Lavori Pubblici Sandro De Paolis: “Strade che hanno subito lavorazioni sulle condotte e ora bisogna riportare a una piena praticabilità”

Civitavecchia, al via i lavori di ripristino in centro, a San Gordiano e La Scaglia

Corso Marconi, la frazione La Scaglia, le vie San Gordiano e delle Azalee: sono le aree di cantiere sorte nelle ultime ore a Civitavecchia per ripristini della sede stradale da parte di Acea.

Come spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Sandro De Paolis, “si tratta di strade sulle quali sono state eseguite lavorazioni varie sulle condotte idriche e che ora bisogna riportare ad una piena praticabilità”.

“Per quanto possibile, stiamo infatti cercando di sincronizzare gli interventi del Comune con quelli delle aziende che gestiscono i servizi sotto le vie che i cittadini civitavecchiesi percorrono ogni giorno”.

“Un esempio è proprio quello della frazione La Scaglia, dove insieme al Sindaco Ernesto Tedesco mi ero recato, per un incontro con i residenti, nella parte finale del 2020”.

“Terminati gli allacci da parte di Acea, abbiamo programmato l’intervento da parte dell’azienda che oggi sono in corso, ottimizzando tempi e spese”.

“Per questo ringraziamo la società, monitorando comunque l’evolversi dei cantieri per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, anche perché parallelamente è partita anche la campagna per due milioni e mezzo di euro dei cantieri per il rifacimento delle strade nei vari quartieri”, conclude De Paolis.

