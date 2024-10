Civitavecchia, ai numerosi interventi causati dal maltempo Vigili del Fuoco in azione per una fuga di gas –

Numerosi interventi sono stati effettuati in queste ore dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia, coadiuvati da quelli della 26a di Cerveteri, per le numerose richieste da parte di residenti, sia della stessa città portuale che di Santa Marinella, per i danni da allagamento causati dalle forti piogge di questa mattina.

Ora si continua a espletare alla varie richieste di soccorso.

Dalle ore 17 di questo pomeriggio però è da registrarsi inoltre una fuga di gas, in Via Luigi Sabatini, al n.8, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, giunti repentinamente sul posto, hanno prontamente convenuto di far evacuare temporaneamente gli abitanti residenti in indirizzo e con l’aiuto dell’Italgas stanno provvedendo allo scavo per l’intercettazione della perdita.

Al momento si sta provvedendo alla riparazione dello stesso e una volta terminato i soccorritori si occuperanno di rimettere in sicurezza la zona con opportuna strumentazione, per poi ricondurre i residenti interessati alle loro abitazioni.