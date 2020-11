Share Pin 5 Condivisioni

Aveva chiesto il documento al fratello per acquistare dei giochi internet al figlio ma invece aveva acquistato un telefono di 500 euro non saldando il debito con il negozio

Civitavecchia, acquista un telefono cellulare con i documenti del fratello: denunciato –

Aveva chiesto una copia del documenti personali al fratello per sottoscrivere un abbonamento internet per giochi per il figlio dal costo di 10 euro al mese in un negozio Wind e invece ha comprato un cellulare non saldando il conto pari a 500 euro.

Il malcapitato si è accorto di quanto accaduto solo quando dal negozio ha ricevuto la chiamata con la quale lo informavano della morosità. E così per cercare di capire che cosa fosse successo si è recato nel negozio e qui ha scoperto che il fratello, a sua insaputa e con copia dei documenti, aveva stipulato a suo nome un contratto per l’acquisto di un telefono cellulare del quale non era intenzionato a saldarne le rate.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, ricevuta la querela nei confronti del 49enne, lo hanno rintracciato e denunciato per il reato di sostituzione di persona.