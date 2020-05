Condividi Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, a fuoco deposito attrezzature. Fiamme domate dai vigili del fuoco

In serata i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso via Guastatori del Genio, 61 per un incendio divampato in un locale adibito a ricovero attrezzature.

I VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alla vicina abitazione. Molto spavento e fumo, ma nessun ferito. Alcuni cani presenti all’interno della struttura in fiamme, erano già stati messi in salvo dal proprietario della struttura stessa.