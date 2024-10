Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Toscana per l’incendio di un camper. Le fiamme avevano completamente avvolto il veicolo: i vigili del fuoco si sono subito occupati delle opere di spegnimento. Hanno inoltre tolto dal mezzo due bombole gpl e messo in sicurezza il veicolo e l’area. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle auto circostanti.

Non si è registrato alcun ferito.