A dichiararlo il consigliere metropolitano Alessio Pascucci: “Stanziati fondi per la riqualificazione di oltre due chilometri di strada”

Città Metropolitana di Roma Capitale, in arrivo i fondi per sistemare Via Settevene Palo –

Negli ultimi mesi, la questione delle strade a Cerveteri è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, con particolare attenzione alla Settevene Palo Nuova e alla riapertura di via di Ceri, chiusa dopo una frana. Quest’ultima ha destato non poche preoccupazioni tra i cittadini e gli automobilisti, poiché rappresenta un’importante arteria per il collegamento tra diverse località.

Tuttavia, una buona notizia è finalmente giunta da Palazzo Valentini riguardo alla provinciale più trascurata in zona. Le condizioni disastrose del manto stradale avevano suscitato molte polemiche nelle settimane precedenti, con automobilisti e pendolari costretti a improvvisare intricate manovre per evitare le voragini che rischiavano di compromettere veicoli e sicurezza.

Alessio Pascucci

«Quello che possiamo dire – ha dichiarato Alessio Pascucci, consigliere metropolitano e comunale a Ladispoli – è che sono stati stanziati fondi per la riqualificazione di oltre due chilometri di strada. Anche se non si tratta dell’intero tratto della provinciale, questo intervento rappresenta un passo fondamentale per risolvere le problematiche legate al tratto più disastrato tra i comuni di Cerveteri e Bracciano”.

L’impegno finanziario previsto è motivo di speranza per gli utenti della strada, promettendo non solo una migliore viabilità, ma anche un incremento della sicurezza. Pascucci ha anche colto l’occasione per ringraziare Manuela Chioccia, consigliera delegata alla Viabilità e Infrastrutture, per aver mantenuto la promessa di intervento.

Nelle prossime ore, verranno comunicati i dettagli sull’ammontare complessivo dei fondi destinati a questa e ad altre azioni di ristrutturazione delle arterie provinciali. I cittadini attendono con trepidazione ulteriori aggiornamenti, sperando che queste iniziative possano finalmente migliorare la situazione delle strade, rispondendo alle necessità di mobilità e sicurezza dell’intera comunità.