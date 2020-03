Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Vice Sindaco di Città Metropolitana di Roma Teresa Zotta: “Istituito un tavolo operativo per monitorare l’andamento dell’emergenza e procedere a ulteriori interventi”

Città Metropolitana: ”Coronavirus, al servizio dei cittadini attivando misure di sicurezza”

“Tutti gli uffici di Città metropolitana di Roma continueranno a fornire servizi ai cittadini in sicurezza, attivando tutte le misure di cautela conformi al Decreto in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

A tutti i dipendenti in regime di “smart working” potrà essere esteso il periodo di lavoro a casa fino a 5 giorni a settimana a seconda delle mansioni. Potranno usufruirne tutti gli altri lavoratori che ne faranno richiesta già a partire da lunedì 9 Marzo, anche attraverso mezzi informatici propri. Tali misure saranno attive per le prossime due settimane.

Abbiamo messo a disposizione, inoltre, kit informatici per la firma digitale.

Verranno limitate tutte le attività di riunioni, conferenze o incontri, per evitare sovraffollamenti in conformità a quanto previsto nel Decreto.

Al fine di non rallentare l’attività amministrativa si sta mettendo in atto una serie di misure atte a consentire riunioni in conference call.

In tutte le sedi di Città metropolitana di Roma sono state pubblicizzate le informazioni di prevenzione e nella giornata di sabato scorso sono stati sanificati tutti gli uffici.

E’ stato istituito un tavolo operativo per monitorare l’andamento dell’emergenza e procedere a ulteriori interventi”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.