Città metropolitana, contrasto all’abbandono dei rifiuti: oggi l’incontro con i Comuni sugli interventi di videosorveglianza

Oltre 60 Comuni sono stati invitati a partecipare ad un meeting on line con i Vertici di Città metropolitana di Roma Capitale sui sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei progetti a sostegno della raccolta differenziata

Il Vicesindaco Pierluigi Sanna e il Consigliere delegato Ambiente Rocco Ferraro, incontreranno i Comuni che hanno presentato domande di contributo per progetti a sostegno della raccolta differenziata, con riferimento specifico alla videosorveglianza per il contrasto e la prevenzione all’abbandono dei rifiuti.

Il finanziamento, di quasi 2 milioni di euro, è stato messo a disposizione delle Amministrazioni comunali a fine 2024 dal Consiglio metropolitano. Molti Comuni hanno richiesto finanziamenti per contrastare e prevenire l’abbandono dei rifiuti.

Nello specifico, in merito a fototrappole e sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, si aprono tematiche complesse sia dal punto di vista amministrativo che giuridico, in particolare rispetto alla tutela della privacy e alla gestione dei dati sensibili. Dirigenti e dei funzionari del dipartimento Ambiente e della Polizia Metropolitana saranno a disposizione dei Sindaci e degli Amministratori locali per affrontare da ogni punto di vista la questione, volta a non inficiare gli esiti delle progettualità previste.