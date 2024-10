Il responsabile della scuola calcio, Luca Ricci: “Stiamo lavorando con una società che non ci fa mancare nulla”

Tanta voglia di divertirsi e di crescere. Lo scopo del Città di Cerveteri, è questo. La scuola calcio, ancora una volta, può sfoggiare numeri importanti, con più iscritti dello scorso anno. Che vuol dire, in poche parole, che il lavoro fatto negli anni sta pagando. Ne sono contenti tutti, si legge negli occhi del responsabile della scuola calcio, Luca Ricci.

Città di Cerveteri, scuola calcio in crescita

“Diciamo – dichiara – che la famiglia Lupi ci lascia lavorare, ci da’ fiducia, e questo ci consente di agire e lavorare in serenità. Abbiamo dei bei numeri, siamo scuola calcio Elite, un titolo che certifica lo spessore di istruttori e staff, di cui ne siamo fieri. L’obiettivo è fare sempre meglio, far crescere i bambini, farli divertire, e cercare , negli anni, di fare un serbatoio per la prima squadra “.