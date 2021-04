Share Pin 1 Condivisioni

Mittente della missiva il consigliere Mario Baccini

“Cimitero di Maccarese, lettera aperta al sindaco: compriamo il terreno e restituiamo dignità” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Il consigliere Mario Baccini, in seguito a ripetute sollecitazioni dei cittadini ha inoltrato una lettera aperta al sindaco Esterino Montino per favorire un intervento per il cimitero di Maccarese che versa in condizioni di abbandono indecorose.

“Cimitero di Maccarese, lettera aperta al sindaco: compriamo il terreno e restituiamo dignità”

Nella lettera Baccini richiama l’attenzione sul fatto che già dal 2019 i consiglieri di centrodestra avevano chiesto un intervento: “ per sensibilizzare il Comune di Roma per il tratto di strada di competenza.

Nello stesso periodo – ottobre 2019 (ndr)- con una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale Le chiedemmo di attivarsi per l’acquisizione dello stesso terreno del cimitero per poterlo rendere dignitoso e agibile.

Purtroppo ad oggi non ci sono ancora stati seguiti tangibili – scrive Baccini che aggiunge – So bene che la Sua amministrazione si è attivata nei confronti di Roma Capitale per risolvere il contenzioso che impedisce la messa in sicurezza dell’area ma a tutt’oggi il problema persiste anzi si sta aggravando”

“Le famiglie che visitano i propri defunti rischiano ogni volta incidenti e anche pericoli personali. Ritengo che a questo punto una iniziativa del nostro Comune, magari in danno, al fine di ripristinare agibilità e decoro alla strada sia improcrastinabile”.

“Se riterrà di intervenire con urgenza anche a spese del Comune o seguire altre strade che in tempi brevi possano restituire dignità e agibilità ai cittadini di Maccarese per raggiungere il cimitero il nostro appoggio come centrodestra non verrà meno” conclude il consigliere.

