Cimitero del Sasso, interventi dopo le denunce di Paolacci: “La buona politica è questa” –

Dopo le numerose segnalazioni del consigliere di opposizione Gianluca Paolacci sullo stato di degrado del cimitero del Sasso, gli operai del Comune di Cerveteri sono intervenuti per effettuare una prima sistemazione dei fornetti.

“La buona politica è questa – ha dichiarato Paolacci –. Ringrazio la sindaca Elena Gubetti per aver accolto il mio appello, così come gli uffici tecnici e gli operai comunali. È la dimostrazione che con il dialogo si possono risolvere i problemi, che non hanno colore politico.”

Il consigliere, pur apprezzando l’intervento, ha ricordato come la situazione complessiva del camposanto resti precaria:

“Servono lavori più importanti e strutturali – ha aggiunto – ma il fatto che siano stati avviati questi primi interventi è un segnale positivo. Dimostra che fare pressione in modo corretto può portare risultati concreti.”