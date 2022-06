Domenica 3 è atteso invece Ascanio Celestini con il nuovo spettacolo Museo Pasolini.

Ci sarà Rancore “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa” –

Sarà il rapper Rancore a inaugurare, sabato 2 luglio, “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea.

La rassegna è in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, con il concerto di presentazione del suo ultimo album Xenoverso.

Domenica 3 è atteso invece Ascanio Celestini con il nuovo spettacolo Museo Pasolini.

Rancore

Dal palco di Sanremo, passando per quello del Primo Maggio a Roma, il rapper romano è in arrivo a Santa Severa con il tour di presentazione del suo ultimo album Xenoverso.

Anticipato dalla trilogia di brani Lontano 2036, X Agosto 2048 e Arakno 2100, Xenoverso è il nuovo manifesto del rapper che concepisce un viaggio tra rime e versi, tra realtà e fantasia, sfidando i concetti di tempo e spazio.

Con Xenoverso, Rancore riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto.

Ascanio e Pasolini

Domenica 3, Ascanio Celestini porta in scena Museo Pasolini, il nuovo spettacolo realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival: un omaggio al grande scrittore e regista di cui ricorre il centenario della nascita.

Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini che, attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, ma anche di chi l’ha immaginato, amato e odiato, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti?

Parallelamente ai due concerti, numerosi sono gli appuntamenti per grandi e bambini, legati alla natura, e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione.

Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

Gli altri eventi al Castello

Sabato 2 luglio e domenica 3, al Villaggio dello Sport, organizzato in collaborazione con il Coni Lazio, verranno presentate e introdotte diverse discipline sportive come Surf, SUP, Baseball, Yoga, Hockey e Tennis Tavolo.

Sabato 2 luglio, L’Aquaexploring, per poter scoprire e ammirare Il castello dal mare pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia. La Challenge, con diverse attività di collaborazione e fiducia rivolta a bambini con famiglie; la Visita guidata al monumento naturale di Pyrgi, una giornata di archeologia nel porto e grande santuario etrusco in collaborazione con Sapienza Università di Roma. E poi ancora, per i più piccoli, il Laboratorio naturalistico Animali Golosi per i più piccoli.

Domenica 3 luglio, la visita guidata di Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi, un appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Una passeggiata in luoghi magici e incantevoli tra natura e storia. Tornano nuovamente l’Aquaexploring e la visita guidata alla scoperta di Pyrgi e la Challange rivolta a bambini e famiglie.

Per i più piccoli, L’orto da asporto per scoprire quali sono gli ortaggi di stagione e imparare a coltivarli direttamente sul balcone, e La Notte delle Falene, un’esperienza unica per vivere l’emozione con degli specialisti della scoperta del segreto mondo notturno delle falene.